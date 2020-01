Podano kiedy mniej więcej spodziewać możemy się drugiego po The Mandalorian, najbardziej oczekiwanego serialu rozgrywającego się w uniwersum Star Wars. Mowa oczywiście o produkcji, której głównym bohaterem ma być Cassian Andor.

Serial opowiadający o rebelianckim szpiegu na platformę Disney + trafić ma w przyszłym roku. Ma to być szpiegowska produkcja, ukazującą historię z czasów, kiedy to Cassian Andor był w Rebelii. Działając jako szpieg wykradł on plany Gwiazdy Śmierci.

Postać Cassiana Andora pojawiła się w filmie Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Akcja serialu rozgrywać ma się przed wydarzeniami ukazanymi w tymże widowisku. W Kapitana Cassiana Andora ponownie wcieli się Diego Luna. W obsadzie pojawi się także Alan Tudyk, odgrywający rolę droida K-2SO. Za scenariusz pierwszego odcinka serialu i reżyserię kilku odcinków odpowiadać ma Tony Gilroy, stojący za sukcesem Łotra 1. Showrunnerem projektu został amerykański producent Stephen Schiff. Zdjęcia do serialu w tym roku, jednak jak na razie nie podano dokładnej daty ich rozpoczęcia.

Cieszycie się na nową produkcję osadzoną w świecie Gwiezdnych wojen?