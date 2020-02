Namiętność, która prowadzi do zbrodni. Tak w skrócie prezentuje się nowy kryminalny serial TVNu, który swoją premierę na antenie odbędzie już 3 marca.

Serial ten od grudnia ubiegłego roku dostępny jest w ofercie serwisu player.pl, jednak aby go tam obejrzeć trzeba wykupić subskrypcję. Od marca produkcja będzie dostępna dla wszystkich. Motyw emitowany będzie co wtorek poczynając od 3 marca o godzinie 21.30. Składa się on z 10 odcinków.

Za reżyserię serialu odpowiada Paweł Maślona będący współscenarzystą Demona i reżyserem wielokrotnie nagradzanego Ataku paniki. W aktorskiej obsadzie znajdują się m.in. Małgorzata Kożuchowska, Agnieszka Grochowska, Michał Czernecki, Andrzej Konopka, Magdalena Walach, Olga Bołądź i Adam Ferency.

Zobaczymy ciekawą historię o miłosnym trójkącie, pozorach i kłamstwie, w które uwikłani są trzej główni bohaterowie – Luiza, Czarna i Maks. Fabuła rozpoczyna się od strzałów w restauracji, podczas których dochodzi do zbrodni, a ranni zostają właściciele restauracji – Luiza i Maks. Podejrzenia padają na ich pracownicę Annę Czarnecką ps. Czarna. Ta jednak nie przyznaje się do winy. Sprawa zostaje przydzielona komisarzowi Pawłowi Szulcowi, śledczemu z dużym doświadczeniem, ale też ogromnymi problemami w życiu prywatnym. Kobiety obwiniają się wzajemnie, a Szulc szybko orientuje się, że cała trójka to znajomi z czasów liceum. Kto więc kłamie i kto miał… motyw? Sprawa, początkowo oczywista, co chwila zmienia tor. Nie wystarczy odpowiedzieć na pytanie, kto strzelał. Aby rozwiązać zagadkę, trzeba będzie zajrzeć także w przeszłość i poznać jej tajemnice.