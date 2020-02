Jakiś czas temu Netflix zamówił nowy serial Hit & Run. Ma to być thriller o tajemniczej śmierci w wyniku wypadku i poszukiwaniu winnych. Do jego obsady dołączyła właśnie dwójka nowych aktorów, są to Lior Raz i Sanaa Lathan.

fot. materiały prasowe

Lior Raz ma być także współautorem scenariusza wraz z Avi Issacharoffem. Zdjęcia do serialu powstają w Nowym Yorku i Izraelu. W obsadzie aktorskiej są także Kaelen Ohm, Moran Rosenblatt, Gal Toren i Gregg Henry.

Fabuła serialu koncertować się będzie wokół byłego żołnierza sił specjalnych – Segevie Azulai (w tej roli Lior Raz), który musi skonfrontować się z brutalną rzeczywistością, w której to jego żona zginęła w tajemniczym wypadku w Tel Awiwie. Całkowicie zrozpaczony i zdezorientowany wyrusza na poszukiwanie nieuchwytnych sprawców morderstwa, którzy zbiegli do USA. W trakcie śledztwa, w którym pomaga mu była dziewczyna Naomi Hicks (w tej roli Lathan) – dziennikarka z Nowego Yorku, odkrywa on zaskakujące wieści o swojej żonie i dowiaduje się o wielu sprawach, które przed nim ukrywała.

Lior Raza kojarzyć możecie z izraelskiego serialu Fauda oraz zeszłorocznego filmu akcji 6 Underground. Z kolei Sanaa Lathan w ostatnim czasie wystąpiła w serialu Punkt zapalny, Strefa mroku czy filmie Chwyć życie za włosy.