Netflix opublikował pierwszy oficjalny zwiastun 2. sezonu serialu Altered Carbon. Tym razem w roli Takeshiego Kovacsa zobaczymy Anthony'ego Mackie, który zastąpi Joela Kinnamana.

Altered Carbon to produkcja sci-fi, która na platformie zadebiutowała w 2018 roku. Jest ona luźną adaptacją fantastycznonaukowej powieści Richarda Morgana o tym samym tytule, która w Polsce wydana została pod nazwą Modyfikowany węgiel. To intrygująca opowieść o miłości, seksie, morderstwie i zdradzie rozgrywająca się w dalekiej przyszłości, w której to społeczeństwo zostało przekształcone na co wpływ mają nowe technologie. Pokonano śmierć, bowiem ludzką świadomość można zapisać i przenieść do innego ciała. Głównym bohaterem jest Takeshi Kovacs, jedyny ocalały żołnierz elitarnej międzygalaktycznej jednostki, rozbitej w trakcie powstania przeciwko nowemu porządkowi. Jego umysł został uwięziony w lodzie na długie stulecia – do momentu gdy niewyobrażalnie bogaty i długowieczny Laurens Bancroft zaoferował mu szansę na powtórne życie.

Wspomniany zwiastun.

Akcja nowego sezonu rozgrywać będzie się 30 lat po finale pierwszej serii. Główny bohater powróci na swoją rodzinną planetę zwaną Światem Harlana. Rozpocznie także poszukiwania Quellcrist Falconer.

W obsadzie aktorskiej drugiego sezonu znajdują się także Lela Loren, Simone Missick, Dina Shihibi, Torben Liebrecht, James Santo, Renee Elise Goldsberry, Chris Conner i Will Yun Lee.

Premiera 2. sezonu serialu już 27 lutego br. tylko na Netflix. Liczyć ma on osiem odcinków.

Poniżej plakat promujący 2. sezon serialu.