Doczekamy się kolejnych przygód słynnego Aladyna. Disney oficjalnie zamówił kontynuację filmu z zeszłego roku, który był kasowym hitem, bowiem przy budżecie niecałych 200 mln dolarów na całym świecie zarobił ponad miliard.

fot. materiały prasowe

Za produkcję sequela ponownie odpowie Dan Lin wraz z Jonathanem Elrichem. Do napisania scenariusza zatrudniono Johna Gatnisa i Andree Berloff. Jak na razie nie wiadomo czy do reżyserowania powróci Guy Ritchie, chodź Lin chętnie widziałby go z powrotem na tym stanowisku.

Aladyn zadebiutował w maju zeszłego roku. W rolach głównych wystąpili Will Smith jako Dżin, Mena Massoud jako Aladyn, Naomi Scott jako Dżasmina, Marwan Kenzari jako Dżafar oraz Navid Negahban jako Sułtan. Odpowiedź na pytanie czy ktoś z tej obsady powróci w kontynuacji jak na razie stoi pod znakiem zapytania. A Wy chcielibyście ponownie zobaczyć trójkę głównych bohaterów w akcji?

Aladyn to uroczy rozrabiaka, którego domem są ulice miasta Agrabah. Pragnie porzucić życie drobnego złodziejaszka, ponieważ wierzy, że został stworzony do ważniejszych rzeczy. Na drugim krańcu miasta Księżniczka Dżasmina, córka Sułtana, żyje swoimi marzeniami. Pragnie doświadczać świata poza pałacowymi murami i wykorzystywać swoją pozycję w służbie poddanym swojego ojca, który jednak wykazuje się nadopiekuńczością i nie pozwala jej na zbyt wiele. Głównym zajęciem Sułtana jest szukanie odpowiedniego męża dla Dżasminy. Natomiast Dżafar, jego lojalny i zaufany zausznik, a do tego potężny czarnoksiężnik, jest poirytowany sułtańską obojętnością na przyszłość państwa i obmyśla plan przejęcia tronu. Aladyn przybywa Dżasminie na pomoc, gdy ta przebrana za prostą dziewczynę odwiedza targowisko. Chłopak zostaje z miejsca zauroczony jej urodą i temperamentem. Nie ma jednak pojęcia, kim ona naprawdę jest. Śledząc dziewczynę, która powraca do pałacu, zostaje przypadkowo zamieszany w spisek Dżafara, a w jego ręce trafia lampa oliwna przeznaczona dla czarnoksiężnika. Bohater niechcący wywołuje zamkniętego w niej Dżina – kolorową postać nie z tego świata. Swoją mocą spełnia on życzenie Aladyna i zamienia go w kogoś godnego miłości Dżasminy oraz szacunku Sułtana – Księcia Alego. Aladyn i Dżin zaprzyjaźniają się, a Dżasmina poddaje się ich urokowi. W trójkę wyruszą w niebezpieczną, ale i pasjonującą podróż.