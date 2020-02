Po znakomitej premierze serialu Avenue 5, która odbyła się w zeszłym miesiącu włodarze HBO zdecydowali się oficjalnie zamówić drugi sezon tej kosmicznej komedii science fiction. Decyzja ta zapadła zaledwie po emisji jego czterech pierwszych odcinków.

Akcja Avenue 5 rozgrywa się w przyszłości. Mamy około 2060 rok i Układ Słoneczny otwarty dla wszystkich. Podróże w kosmos to norma. Kapitanem tytułowego statku jest Ryan Clark, w tej roli Hugh Laurie – aktor znany chyba wszystkim z roli lekarza w serialu Dr House. Jest on spokojny, pewny siebie, wstrzemięźliwy i przystojny, uważający, że na jego zmianie nigdy nic nie może pójść źle, co jak możemy się domyślać właśnie się wydarzy, bowiem statek ulegnie poważnej awarii. Twarzą i mózgiem projektu Avenue 5 jest miliarder Herman Judd (Josh Gad). Za jego marką kryją się hotele, kluby fitness i przemysł turystyki kosmicznej. Matt Spencer (Zach Woods) to szef działu relacji z klientami, natomiast Karen Kelly (Rebecca Front) to urodzona liderka, która nielegalnie weszła na statek, korzystając z niezbywalnego biletu swojej siostry.

Za produkcję serialu odpowiada Armando Iannucci.

Uwielbialiśmy każdą minutę tej inauguracyjnej podróży Avenue 5. Armando Iannucci i jego zespół są mistrzami inteligentnej i porywającej komedii, a obsada na czele z Hugh Laurie nie ma sobie równych. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co czeka na naszych nieszczęsnych bohaterów w drugim sezonie. powiedziała Amy Gravitt, odpowiedzialna za program HBO

Także po wspaniale przyjętym sezonie pierwszym możemy spodziewać się dalszego ciągu serialu okraszonego dużą dawką charakterystycznego poczucia humoru doskonale znanego wszystkim fanom Armando Iannucciego, który odpowiada także za takie filmy jak Zapętleni, Śmierć Stalina czy serial Figurantka.

Oglądaliście 1. sezon Avenue 5? Co myślicie o tej produkcji?