Zenek to biograficzny film o polskim piosenkarzu disco polo Zenonie Martyniuku. W naszych kinach zadebiutował on 14 lutego br. Jednak szansę zobaczenia go otrzymają także widzowie na całym świecie. Produkcja ta niedługo trafi za granicę.

Jak informuje TVP, która jest producentem filmu, prawa do jego emisji wykupili dystrybutorzy ponad 300 kin na całym świecie. Zenek trafi m.in. do USA, Kanady, Niemiec, Austrii, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jego premiera za granicą odbędzie się 28 lutego br.

Za reżyserię odpowiada Jan Hryniak, który pracował na scenariuszu swojej żony – Marty Hryniak. Martyniuka sportretowała dwójka aktorów. W młodego muzyka wcielił się Jakub Zając, a potem jego rolę przejął Krzysztof Czeczot. W obsadzie aktorskiej są także Klara Bielawka, Jan Frycz i Piotr Cyrwus.

Zenek to film oparty na życiorysie Zenona Martyniuka. Opowiada on historię chłopaka z podlaskiej wsi, który realizuje swoje wielkie marzenie, by śpiewać i bawić tłumy. Ukazuje drogę Zenka do ogromnego sukcesu, który osiągnął dzięki uporowi i ciężkiej pracy, przypłaconej często niemałymi wyrzeczeniami, zyskując miano króla polskiego disco polo.

Myślicie, że Zenek ma szansę na sukces za granicą?