fot. materiały prasowe

Za reżyserię Wiwarium odpowiada Lorcan Finnegan. Jest on także współautorem scenariusza wraz z Garretem Shanleyem. W obsadzie aktorskiej oprócz wyżej wspomnianej pary aktorów znajdują się także Jonathan Aris, Danielle Ryan, Senan Jennings i Eanna Hardwicke.

Główni bohaterowie to Gemma i jej chłopak Tom, którzy szukają swojego pierwszego wspólnego domu. Trafiają do pewnego agenta nieruchomości. Ten zaprasza ich na surrealistyczne, nowe osiedle na przedmieściach. Tam stoi ich „perfekcyjny dom rodzinny”. Coś tu jest jednak nie tak. Rzędy identycznych, wyglądających na niezamieszkałe domów wydają się ciągnąć w nieskończoność. Przypominające labirynt osiedle jest niczym pułapka. Bez względu na to, jak bardzo się starasz, żeby stamtąd wyjechać, zawsze wracasz do tego samego miejsca. Czym jest owo miejsce i jak się z niego wydostać?

Film swoją światową premierę odbył na Festiwalu Filmowym w Cannes w zeszłym roku, a w wybranych kinach zadebiutuje już 27 marca br.

Poniżej zerknijcie jak prezentuje się nowy plakat promujący produkcję.