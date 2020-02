Coraz bliżej do 6. sezonu ''Lucyfera''

Jak już wcześniej informowaliśmy trwają negocjacje Netflixa z Warner Bros w sprawie przedłużenia serialu Lucyfer na jeszcze jeden sezon. Rozmowy jak podają zagraniczne media idą zaskakująco dobrze.

fot. materiały prasowe

Netflix początkowo planował zakończył ten serial piątym sezonem, a więc z jego rąk wyszłyby dwa sezony, bowiem pierwsze trzy wyprodukowała stacja FOX, po czym nagle anulowała Lucyfera.

Jeśli chodzi o obecne plany to obie strony wydają się optymistycznie do tego nastawione i bardzo możliwe, że umowa dojdzie do skutku. Jednak ostatecznych decyzji jeszcze nie ma. Zarówno przedstawiciele Netflixa, jak i Warner Bros odmówili jak na razie komentarza w tej sprawie.

Potencjalny sezon szósty miałby mieć od 10 do 13 odcinków. Według osób decyzyjnych to wystarczająco dużo czasu, aby odpowiednio ująć i zakończyć przygody Lucyfera.

Serial ten luźno opiera się na jednym z komiksów Neila Gaimana i Sama Kietha. Opowiada on historię znudzonego władcy piekieł, który postanawia przeprowadzić się do Los Angeles. Tam otwiera nocny klub i angażuje się w pomoc policji, z którą rozwiązuje kryminalne sprawy i ściga zbrodniarzy.

Dotychczasowe cztery sezony serialu dostępne są w całości na platformie Netflix. Piąty mający składać się z 16 epizodów i być podzielonym na dwie części nie ma jeszcze daty premiery, ale prawdopodobnie zadebiutuje w tym roku.