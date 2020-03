70. Festiwal Filmowy w Berlinie dobiegł końca. Najważniejsza nagroda, czyli Złoty Niedźwiedź powędrował do irańskiego twórcy Mohammada Rasoulof za film There Is No Evil. Co ciekawe ta produkcja powstała w tajemnicy przed irańskimi władzami. Mimo, że konkurs nie stał na wysokim poziomie, weredyk został bardzo pozytywnie oceniony.

Oto nagrodzeni w najważniejszych kategoriach:

ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ

There Is No Evil- reż. Mohammad Rasoulof

SREBRNY NIEDŹWIEDŹ – WIELKA NAGRODA JURY

Never Rarely Sometimes Always – reż. Eliza Hittman

SREBRNY NIEDŹWIEDŹ

Effacer l'historique – reż. Benoît Delépine i Gustave Kervern

NAJLEPSZA REŻYSERIA

Hong Sang-soo – The Woman Who Ran

NAJLEPSZA AKTORKA

Paula Beer – Undine

NAJLEPSZY AKTOR

Elio Germano – Hidden Away

NAJLEPSZY SCENARIUSZ

Favolacce – Fabio D’Innocenzo i Damiano D’Innocenzo

SREBRNY NIEDŹWIEDŹ ZA WKŁAD ARTYSTYCZNY

Jürgen Jürges za zdjęcia – DAU. Natasha – reż. Ilya Khrzhanovskiy, Jekaterina Oertel

NAJLEPSZY DOKUMENT

Irradiés – Rithy Panh

NAJLEPSZY DEBIUT

Nackte Tiere – reż. Melanie Waelde

ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ – NAJLEPSZY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

T – reż. Keisha Rae Witherspoon

SREBRNY NIEDŹWIEDŹ – FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

Filipiñana – reż. Rafael Manuel