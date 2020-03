Joker odniósł niesamowity sukces artystyczny oraz finansowy. Nie jest więc dziwne, że w Hollywood coraz więcej mówi się o tego typu projektach. Jednym z nich jest adaptacja komiksu "Spawn".

Todd McFarlane, który stworzył postać Spawna dla Image Comics, wziął udział w konwencie Fan Expo, który odbył się w Vancouver. Oczywiście jednym z tematów rozmów była filmowa adaptacja, która dzięki sukcesowi Jokera ma zdecydowanie większe szanse na realizację.

Wszyscy w Hollywood chcą mrocznych komiksowych filmów z R-ką, a "Spawn" jest na szczycie listy. Jest dużo telefonów w tej sprawie. Rozmawiałem z kilkoma ludźmi z Akademii Filmowej, mam inwestorów. Mówię Wam, to się stanie w tym roku. W tym roku. I ja to wyreżyseruję. Będę reżyserem.

zapowiedział pewny siebie Todd McFarlane

Do tej pory największym problemem przy tym projekcie była twórcza niezależność, jakiej oczekiwał Todd McFarlane. Jest to jednak zrozumiałe – to on stworzył tę postać oraz scenariusz do filmu. Todd McFarlane nie ma również doświadczenia, jako reżyser, jednak jest pewny swojego talentu.

Podobno w projekt zaangażowani są też Jamie Foxx (mówi się, że jest związany z rolą Ala Simmonsa) oraz Jeremy Renner. Chociaż na planie zdjęciowym nadal nie padł pierwszy klaps, to widać, że wszystko idzie w dobrym kierunku, aby wreszcie do tego doszło.