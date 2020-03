The CW i DC Universe już jakiś czas promują swój najnowszy serial o komiksowej superbohaterce jaką jest Stargirl, jednak do tej pory nie wiadomo było kiedy odbędzie się premiera tejże produkcji. Teraz jest już wszystko jasne. Stargirl poznamy już 11 maja.

fot. materiały prasowe

Tego dnia serial trafi do serwisu streamingowego DC Universe, a dzień później pojawi się on na łamach stacji The CW. Poniżej wpis z oficjalnego profilu serialu na Twitterze.

Główną bohaterką jest uczennica liceum, która zmuszona zostaje do przeprowadzki z Los Angeles do Blue Valley. Tam odkrywa, że jej ojczym był kiedyś pomocnikiem superbohatera. Sama zyskując dający moc kostium inspiruje młodych herosów do walki ze złoczyńcami z przeszłości. Jest członkinią pierwszej drużyny superbohaterów o nazwie Justice Society of America.

Twórcą komiksowej postaci jest Geoff Johns, który również napisał i wyprodukował serial, potwierdzając jego wierność z oryginałem. W tytułową postać wciela się Brec Bassinger, którą kojarzyć możecie z serialu Goldbergowie. W pozostałej obsadzie znajdują się m.in. Amy Smart, Trae Romano, Anjelika Washington, Giancarlo Esposito, Joel McHale, Brian Stapf, Luke Wilson, Henry Thomas, Neil Hopkins oraz Nelson Lee.