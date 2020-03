Serial trwa, otóż Jacek Kurski były prezes TVP nie pozostał długo bezrobotnym. Stało się to czego można się było spodziewać, jak podaje portal Wirtualna Polska będzie doradcą Zarządu Telewizji Polskiej. Media społecznościowe wrzą, a większość polityków i dziennikarzy jest zgodna – to cios dla prezydenta Andrzeja Dudy.

Według informacji dziennikarzy wirtualnemedia.pl, to prezydent Andrzej Duda chciał, aby Rada Mediów Narodowych odwołała Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP, co nie podobało się władzą PiS. Jednak prezydent domagał się odwołania prezesa w zamian za podpis pod ustawą o przekazaniu TVP 2 mld zł jako rekompensaty abonamentowej. I tak się stało. Do czasu, ponieważ Jacek Kurski powraca do TVP i został doradcą Zarządu telewizji, co potwierdził 10 marca dyrektorom TVP. Zastąpił on na tym stanowisku Marzenę Paczuską, która została członkiem Zarządu w marcu ubiegłego roku.

Jacek Kurski był prezesem Telewizji Polskiej od stycznia 2016 roku. W sierpniu 2016 roku Rada Mediów Narodowych, niedługo po tym jak ją utworzono, odwołała Jacka Kurskiego ze stanowiska, ale natychmiast zawiesiła tę decyzję, a Kurski jesienią wygrał konkurs przeprowadzony przez RMN i pozostał na tym stanowisku.