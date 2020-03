Po sukcesie filmu I młodzi pozostaną, Peter Jackson reżyser trylogii Władca Pierścieni, postanowił nakręcić kolejny dokument. Tym razem na tapetę wziął zespół The Beatles, a konkretnie okres tworzenia albumu Let It Be.

Produkcja nosi tytuł The Beatles: Get Back i będzie dystrybuowana przez Disneya. Informację tą zdradził Bob Iger, ujawnił również, że premiera planowana jest na 4 września 2020 roku.

Bardzo mnie cieszy, że Peter postanowił wejść do naszego archiwum, by stworzyć film pokazujące prawdę o tym jak członkowie zespołu The Beatles wspólnie nagrywali pytę. Szybko przypomniała mi się przyjaźń i miłość jak była pomiędzy nami i cały ten szalony i piękny wspólny czas – wyznał Paul McCartney.

Projekt Jacksona pozyskał skarbnicę rzadkich nagrań Beatlesów, zarejestrowanych w studio między 2 a 31 stycznia 1969 roku, a następnie odłożonych na półkę. Współpracuje z Park Road Post Production przy odtworzeniu 50-letniego materiału reżysera Michaela Lindsay-Hogga. Będzie to zapis tworzenia albumu Let It Be, a dodaktowo pokazany zostanie także ostatni koncert na żywo, który odbył się na dachu londyńskiego Savile Row.