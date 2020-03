Disney+ w dalszym ciągu kompletuje obsadę do serialu Loki, którego główny bohater to nordycki bóg psot znany z filmowej serii Avengers. Według najnowszych wieści na pokładzie serialu znalazł się Richard E. Grant.

fot. materiały prasowe

Aktor ten ma na swoim koncie wiele znakomitych filmowych ról. W ostatnim czasie podziwiać go mogliśmy jako Generała Pryde’a w finałowej części Gwiezdnych wojen. Wystąpił także w takich produkcjach jak Logan: Wolverine, Czy mi kiedyś wybaczysz? (nominacja do Oscara) czy miniserialu Szkarłatny płatek i biały. W tym roku zobaczymy go w oczekującym na premierę serialu Dispatches from Elsewhere.

Jak na razie nie znana jest postać w jaką aktor wcieli się w serialu Loki. Jako tytułowy bohater ponownie wystąpi Tom Hiddleston. W aktorskiej obsadzie znajdują się także Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw i Sophia Di Martino.

Odnośnie fabuły serialu wiadomo nie wiele. Mamy poznać losy Lokiego z alternatywnej linii czasowej. Główny bohater ucieknie przed więzieniem w trakcie bitwy o Nowy York, a dokona tego za pomocą skradzionego Tesseractu. Będzie on podróżował w czasie i zmieniał bieg wydarzeń historycznych.

Premiera serialu Loki zaplanowana jest na wiosnę 2021 roku.