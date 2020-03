Wirus nie odpuszcza nawet największych gwiazd. Niedawno informowaliśmy, że Tom Hanks wraz z małżonką zarazili się w Australi, gdzie przechodzą obecnie leczenie, tym razem była dziewczyna Bonda – aktorka Olga Kurylenko – potwierdziła na Instagramie, że została zarażona koronawirusem.

Aktorka po tym jak poczuła zmęczenie oraz pojawiała się u niej gorączka, zdecydował się na badanie. Wynik okazał się pozytywny. Kurylenko z uwagi na łagodne objawy leczy się w swoim Londyńskim domu. Wszystko niestety wydarzyło się w Wielkiej Brytanii, gdzie ciągle rząd nie nakłada żadnych zakazów i ograniczeń, mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. To zapewne spowoduje kolejne zachorowania.

Olga Kurylenko pierwszy raz w wysokobudżetowej produkcji pojawiał się w 2007 roku, był to film Hitman. Ten projekt otworzył je drogę do kolejnych hitów takich jak Max Payne, 007 Quantum of Solace czy Centurion. Ostatnio na ekranach mogliśmy ją oglądać w filmach Kod Dedala oraz The Room.

Dodajmy także, że reżyser Baz Luhrmann, który miał kontakt ze wspominamy wcześniej Tomem Hanksem, razem z rodziną (żona i dwoje dzieci) poddał się dobrowolnej kwarantannie. Tym samym prace nad filmem o Elvisie zostały już całkowicie wstrzymane.