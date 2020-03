Jeden odważny chłopiec, mądry dziadek Max, sprytna kuzynka Gwen i aż dziesięcioro kosmitów, a każdy z nich z inną super mocą! Wszyscy bohaterowie serialu Ben 10 ponownie wkraczają do akcji chcąc ocalić świat. Już od 23 marca na antenie Cartoon Network będzie można śledzić czwarty sezon przygód drużyny Tennysonów.

Historia Bena Tennysona rozpoczyna się w momencie, gdy chłopiec wraz z swoim dziadkiem Maxem oraz kuzynką Gwen wybierają się latem na kemping i znajdują przypadkowo przedmiot, który przypomina zegarek. Okazuje się, że jest to Omnitrix – urządzenie, które pozwala Benowi przeobrażać się w jednego z 10 kosmitów. Każdy z nich dysponuje inną super mocą i zdolnościami. Główny bohater razem z dziadkiem, Gwen i kosmitami tworzą od tej pory zgraną drużynę, która walczy z przeciwnikami, by uratować świat od niebezpieczeństw.

W czwartym sezonie kreskówki Ben wraz z całą drużyną Tennysonów wybiorą się na wycieczkę do Rzymu i zwiedzając starożytne zabytki napotkają na niebezpieczeństwo, któremu stawią czoła, by uratować miasto. Dziadek Max, Gwen i Ben będą też próbowali doprowadzić do zamknięcia elektrowni wodnej i ocalenia wodospadu. Z kolei Ben weźmie udział w wyczerpującym wyścigu z przeszkodami – czy uda mu się wygrać te zawody?

Jesienią na fanów serialu czeka także premiera filmu o przygodach Bena Tennysona, który tym razem znajdzie się w dalekim kosmosie. Dokładna data premiery "Ben 10 vs. The Universe: The Movie" ma zostać ogłoszona niebawem.

Premiera czwartego sezonu Ben 10 odbędzie się 23 marca o 20:50. Serial będzie emitowany codziennie o 20:50 na antenie Cartoon Network.