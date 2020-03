Sieć Play ogłosiła, że ich klienci posiadający abonament telefoniczny, telewizyjny lub internetowy otrzymują 6-miesięczny dostęp do Amazon Prime Video – serwisu oferującego konsumentom najnowsze filmy i seriale telewizyjne, wśród których znajdują się popularne produkcje własne Amazon Originals. Użytkownicy TV BOX mogą teraz uzyskać dostęp do aplikacji Prime Video na dekoderze Play.

Aby otrzymać dostęp do Amazon Prime Video na 6 miesięcy od Play, klienci z umową na telefon lub internet powinni uruchomić promocję w aplikacji Play24, w zakładce "Telewizja i wideo". Użytkownicy PLAY NOW TV BOX mogą aktywować promocję w sekcji "Pakiety" na swoim dekoderze. Nowi oraz przedłużający umowę klienci Play mogą aktywować promocyjny dostęp do Amazon Prime Video podczas podpisywania umowy, jak również później za pomocą aplikacji Play24 i dekodera do usługi PLAY NOW TV. Na rejestrację w Amazon Prime Video klienci mają 30 dni od daty aktywacji promocji.

Amazon Prime Video oferuje klientom popularne filmy i seriale, w tym produkcje Amazon Originals takie jak Star Trek:Picard, z udziałem Patrick’a Stewart’a wcielającego się w swoją kultową rolę Jeana-Luca Picarda, The Grand Tour, czyli motoryzacyjne przygody Jeremy’ego Clarksona, Richarda Hammonda i Jamesa May, czy najnowszy dramat Hunters, w którym zdobywca Oskara, Al Pacino gra członka drużyny nazistowskich tropicieli, działających w Nowym Jorku w 1977 roku.

Użytkownicy posiadający konto na Amazon Prime Video mogą pobierać treści na urządzenie, co pozwala na oglądanie ich bez dostępu do internetu. Jednocześnie z konta może korzystać 3 użytkowników. Filmy i seriale w Amazon Prime Video można oglądać na smart TV, na laptopie, w serwisie primevideo.com, jak również poprzez dedykowaną aplikację na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Użytkownicy TV BOXów mogą pobrać na swoje urządzenia aplikację Prime Video dla Android TV ze sklepu Google Play.