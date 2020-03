Od jakiegoś czasu wiemy, że Disney bardzo chętnie nakręci kolejny film o przygodach Deadpoola. Kevin Feige jednak nie jest zbyt rozmowny w tej sprawie, a jedynym znakiem było niedawne pojawienie się Ryana Reynoldsa w Marvel Studios. Czy są szane, że w nowej odsłonie pojawią się postacie znane z poprzednich filmów? Czy wśród nich będzie Cable? Josh Brolin bardzo tego chce.

Rob Liefeld, twórca Deadpoola, zdradził w wywiadzie, że rozmawiał z Joshem Brolinem, który w drugim filmie odgrywa rolę Cable’a. Przyznał, że aktor chce powrócić.

Josh chce prędzej czy później powrócić jako Cable. Ponownie ma ochotę wcielić się tą postać. Uwielbia nim być. Zdradził mi, że wie jak uwielbiana jest postać Thanosa, jednak nie wygląda ona jak Josh Brolin. Aktor powiedział mi, że gdy pojawił się jako Cable w filmie Deadpool 2, nagle rozdzwoniły się jego telefony. Ta rola wszystko u niego zmieniła. Jestem przekonany, że Josh dostanie w przyszłości nagrodę za całokształt kariery, ten facet jest jednym z najlepszych aktorów – przyznał Liefeld

Zwykły widz zapewne nie kojarzy, że Josh Brolin jest Thanosem i nie szufladkuje go w tej roli, dlatego powrót do Deadpoola, jest całkiem realny. Jednak jak do tej pory nie było żadnych informacji dotyczących trzeciej odsłony.