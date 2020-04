Wirus COVID-19 nie oszczędza branży filmowej, kolejną jego ofiarą jest aktor Jay Benedict mający na swoim koncie występy w takich produkcjach jak Obcy – decydujące starcie czy Mroczny Rycerz powstaje.

Aktor zmarł 4 kwietnia w wieku 68 lat. Mimo, że urodził się w USA, to większość zawodowego życia spędził w Europie. Debiut zaliczył w 1963 roku filmem La bande à Bobo, jego dalsze występy przeważnie były jedynie epizodami. Najbardziej będzie zapamiętany z dwóch ról – Johna Kieffera, oficera armii USA i przyjaciela tytułowego bohatera serialu Detektyw Foyle oraz teatralnej wersji The Rocky Horror Show, gdzie wcielał się praktycznie w każda rolę męską.

Co ciekawe ma na swoim koncie (co prawda niewielkie) role w takich hitowych produkcjach jak Obcy – decydujące starcie, Ryzykanci czy Mroczny Rycerz powstaje. Pojawił się także w filmie Gwiezdne wojny: część IV – Nowa nadzieja jednak ostatecznie sceny z jego udziałem zostały usunięte z finalnej wersji produkcji. Ostatni raz na dużym ekranie pojawił się 2017 roku, a był to występ w filmie Wrogi, jego najnowszy projekt Scarefest jest aktualnie w post-produkcji.