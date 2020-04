Dobra wiadomość dla wszystkich fanów serii Hellraiser. Prace nad rebootem filmu nabierają tempa, dzisiaj ogłoszono reżysera projektu. Za starami zasiądzie David Bruckner znany z intrygującego horroru Rytuał.

W zeszłym roku pojawiła się informacja, że David S. Goyer zajmie się scenariuszem i produkcją, nowej adaptacji klasycznego horroru autorstwa Clive’a Barkera. Dopiero teraz usłyszeliśmy, że pomysł jest ciągle aktualny, a reżyserem został David Bruckner. Twórca nie ma zbyt dużo doświadczenia w tej dziedzinie, jest odpowiedzialny za powstanie pojedynczych segmentów w horrorach V/H/S i Southbound, a także za dwa epizody serialu Creepshow. Najbardziej kojarzony jest z produkcji Rytuał stworzonej w 2017 roku dla Netflixa. Jego najnowszy film zatytułowany The Night House, czeka ciągle na kinową premierę.

Przypomnijmy, że Hellraiser opowiada historię Julii i Larry’ego, małżeństwa które wprowadziło się właśnie do starego, tajemniczego domu. Budynek okazuje się być kryjówką Franka – brata Larrego, który stracił swoje ciało w piekle porwany przez demony – Cenobitów. Dzięki krwi swojego brata Frank, który uciekł z piekielnych czeluści odkrywa sposób na całkowity powrót do ziemskiego wymiaru. Zmusza Julię, która była jego kochanką do sprowadzania kolejnych ludzkich ofiar, dzięki którym odzyska on swoje ciało. Jednakże Cenobici nie dadzą się łatwo oszukać.