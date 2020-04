Jeżeli uważacie, że małe kina mają duże oferty, a brak popcornu wam tylko służy, a nie rozczarowuje i marzycie, by je odwiedzić po zakończeniu pandemii, to możecie wspomóc kilka z nich. Kupując sobie bilet na przyszłość w tym momencie pomagacie im przetrwać. Zamknięte nie mają żadnego dochodu, a i tak muszą wywiązywać się z wielu opłat i wypłat.

Kina studyjne dla wielu z nas to środowisko naturalne. To tam zaszywamy się wśród innych kinofili, by dać się zaprowadzić w odległe światy i bez pomocy efektów specjalnych przeżyć wyjątkowe doświadczenie. Niestety istnienie wielu tych kin stoi pod znakiem zapytania i ich przyszłość jest dosyć chwiejna. Nie generują takich zysków jak multipleksy, a przy postępującym obecnie gospodarczym i ekonomicznym kryzysie tylko najbogatsi przetrwają. Możemy spróbować wspólnie działać i sprawić, że nie wrócimy do świata wyłącznie wielkich sieci kinowych, ale i małych, kameralnych, z tożsamością kin, kupując Voucher – bilet na dowolny seans, o tyle bardziej wyjątkowy, niż dotychczas, że bez określonej daty.

Gutek Film, jeden z największych niezależny dystrybutorów w Polsce, którego nie trzeba przedstawiać proponując "zaklepanie" sobie miejsca na seans w przyszłości, pomagając obecnie kinu Muranów stworzył oglądając się również na znajomych z tej samej ligi, listę innych wartościowych punktów na mapie kinowej, które potrzebują naszej pomocy, a po pandemii zaoferują nam z pewnością wiele kinowych przyjemności.

Lista będzie na bieżąco uaktualniania i przypięta na górze fanpage GUTEK FILM.

GDAŃSK

Kino Kameralne Cafe – wydarzenie: W przyszłości pójdę do kina!

KRAKÓW

Kino Agrafka

KIKA

Kino Mikro

Kino Paradox

Kino Pod Baranami

ŁÓDŹ

Kino – Galeria Charlie

OSTRZESZÓW

Kino PIAST – CYFROWE 3D

POZNAŃ

Kino Muza w Poznaniu

Kino Pałacowe

Kino Rialto

WARSZAWA

AMONDO Kino

Kino Elektronik

Kino Iluzjon

Kinokawiarnia Stacja Falenica

Kino Muranów

WROCŁAW

Kino Nowe Horyzonty