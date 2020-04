Premiera "Co w duszy gra" Pixara przesunięta

Kryzys nikogo nie oszczędza w branży. Pixar został zmuszony poprzez sytuacje na rynku do zawieszenia prac nad animacją "Co w duszy gra". Wstępnie film miał pojawić się w kinach w czerwcu, jednak obecnie twórcy przesuwają premierę na listopad.

Kalendarz filmowy zmienia się nieustannie, zazwyczaj z tendencją "później, niż wcześniej". Jedne opóźnienie premiery pociąga za sobą kolejne. Dlatego, jeżeli Co w duszy gra nie pojawi się w czerwcu, a listopadzie, to wtedy premiera innej animacji z tej samej stajni filmowej Raya i ostatni smok również zmieni swoją datę. Pixar planuje drugą animację pokazać w kinach już 12 marca następnego roku.

Wydawałoby się, że animacje mogą mieć łatwiej w dobie kryzysu kinomatografii, z racji większości pracy skupionej na sprzętach elektronicznych, a nie prawdziwych aktorach i lokacjach. Jednak wiele rzeczy nie można zrobić bez zespołu w jednym miejscu ani zdalnie. Trzeba też pamiętać o tym, jak ważny jest odpowiedni sprzęt – to o wiele bardziej skomplikowany proces. Twórcy nie chcą też wypuszczać w świat projektu, który nie będzie wystarczająco satysfakcjonujący, zrobiony niedbale i szybciej, bo nie tego z pewnością się spodziewają od studia Pixar widzowie. Także lepiej uzbroić się w cierpliwość, a jeżeli ktoś będzie bardzo stęsknionych doskonałych animacji, to platformy streamingowe HBO GO i Netflix oferują wiele produkcji od Disney’a i Pixara.