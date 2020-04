Best Film bardzo tęskni za pełnymi kinowymi salami, za emocjami towarzyszącymi wprowadzaniu filmu do kin, dlatego kontynuuje cyklu pisania również o tytułach, które po zakończeniu pandemii trafią na ekrany i na które #wartoczekać!

Obraz pożądania ze świetnymi kreacjami Claesa Banga, Micka Jaggera i Donalda Sutherlanda zamykał ubiegłoroczny Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji.

Ekscentryczny milioner Cassidy (Mick Jagger) niespodziewanie zaprasza do swojej posiadłości nad jeziorem Como krytyka sztuki Jamesa Figuerasa (Claes Bang). Ma wobec niego pewien plan. James pojawia się z piękną i tajemniczą Berenice (Elizabeth Debicki). Oboje przeżywają właśnie namiętny romans i wspólny wyjazd jest dla nich świetną okazją do bliższego poznania się. Podczas obiadu Cassidy składa Jamesowi propozycję nie do odrzucenia. Chce, by ukradł dla niego wyjątkowy obraz, którego obsesyjnie pragnie, obiecując mu w zamian sławę i karierę. James przyjmuje zlecenie nie wiedząc, że wpada w niebezpieczną pułapkę chciwości, ambicji i kłamstw, pociągając za sobą niczego nieświadomą Berenice. Oboje odkryją prawdę, której nigdy nie chcieliby znać. Zdjęcia do filmu powstawały w Mediolanie i nad malowniczym jeziorem Como.