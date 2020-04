Horror ''Relic'' otrzymał datę premiery 0

Firma dystrybucyjna IFC Midnight, która niedawno nabyła prawa do rozpowszechnienia w USA australijskiego horroru 'Relic' opublikowała datę premiery filmu.

Za reżyserię filmu Relic odpowiada Natalie Erika James, która do tej pory specjalizowała się w krótkometrażowych formach filmowych. Jest ona także autorką scenariusza wraz z Christianem Whitem. W obsadzie aktorskiej znajdują się Emily Mortimer, Bella Heathcote, Robyn Nevin, Chris Bunton, Steve Rodgers, Jeremy Stanford oraz Catherine Glavicic.

Fabuła Relic kręci się wokół pewnej rodziny, w której dochodzi do zaginięcia Edny – seniorki rodu. Na jej poszukiwania wyruszają córka Kay i wnuczka Sam. Udają się one do odległego rodzinnego domu, gdzie starsza pani przebywa. Po powrocie do domu nie jest dane jednak zaznać im spokoju. Ich posiadłość nawiedzać zaczyna złowroga i nadnaturalna obecność, która przejmuje kontrolę nad Edną.

Poniżej plakat promujący horror.

Produkcja ta zadebiutuje już 10 lipca br. W ten dzień horror pojawi się w serwisach VOD. Warto wspomnieć, że Relic miał już swoją światową premierę, która odbyła się w styczniu tego roku na Sundance Film Festival. Produkcja ta jednak nie otrzymała żadnej nagrody ani wyróżnienia, jednak w serwisie IMDB ma średnią aż 6,7, co zachęca do zapoznania się z nią. Podczas festiwalu znana dziennikarka i fanka horrorów Meagan Navarro nazwała Relic mrożącym krew w żyłach i niszczącym przedstawieniem sił nadprzyrodzonych.

Źrodło: bloody-disgusting.com, imdb