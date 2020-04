Kolejne produkcje Paramountu trafią do sieci!

Z powodu ogólnoświatowej pandemii Paramount Pictures odwołało kinowe premiery dwóch swoich produkcji Blue Story, który miał trafić do światowych kin 20 marca oraz The Lovebirds, którego kinowa premiera 3 marca z wiadomych przyczyn nie mogła mieć miejsca. Wytwórnia podjęła decyzję, że oba ominą dystrybucję kinową i trafią od razu do sieci. Dla każdej z pozycji wybrano jednak inny rodzaj dystrybucji cyfrowej.