Serial ''Westworld'' odnowiony na 4. sezon

Fani futurystycznego serialu HBO Westworld mogą spać spokojnie. Stacja postanowiła dać zielone światło na produkcję kolejnego czwartego już sezonu serialu.

Obecnie trwa emisja 3. sezonu serialu, która rozpoczęła się 15 marca. Ostatni odcinek w Polsce wymitowany zostanie w nocy z 3 na 4 maja. Jego oglądalność w porównaniu do sezonu drugiego zmalała, jednak jak widać stacja nie skreśla jeszcze tej produkcji. Być może wiele zmieni finał. Wtedy to dopiero okaże się jak tenże sezon przyjęty został przez widzów, bowiem serial przeszedł w nim bardzo wyraźną metamorfozę.

Do tej pory akcja Westworld rozgrywała się w futurystycznym parku rozrywki, w którym to ludzie mogli spełniać swoje najbardziej mroczne fantazje. Sezon trzeci przeniósł akcję z parku do bardziej standardowego otoczenia – wielkiej metropolii.

Na oficjalnym koncie serialu na Twitterze pojawiło się króciutkie wideo ujawniające powstanie kolejnego sezonu. Możecie zobaczyć je poniżej.

Jak na razie nie wiadomo nic odnośnie tego jacy bohaterzy powrócą w kolejnych epizodach, ani na kiedy planowana jest data premiery nowego sezonu. Sądząc po dotychczasowych doświadczeniach i obecnej sytuacji na świecie z pewnością nie doczekamy się go wcześniej niż w 2022 roku.

Źrodło: deadline, twitter