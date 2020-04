Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kiedy nowy "Jackass" trafi do kin? 0

Data premiery czwartej kinowej odsłony popularnej serii "Jackass" została przesunięta na późniejszy termin. Fanom cyklu przyjdzie poczekać na film kilka miesięcy dłużej.

Wytwórnia Paramount Pictures ogłosiła, że Jackass trafi do kin 2 lipca 2021 roku. Tym samym produkcja zmierzy się w amerykańskim box office’e z filmem animowanym Minionki: Wejście Gru. Pierwotna data premiery nowego dzieła Johnny'ego Knoxville'a była ustalona na 5 marca 2021 roku.

Seria "Jackass" wystartowała w 2000 roku i szybko stała się hitem stacji telewizyjnej MTV. Produkcja reality-show była na tyle popularna, że jej twórcom udało się zrealizować trzy sezony. Następnie zdecydowano się wyprodukować filmy kinowe. W 2002 roku na ekranach kin pojawił się Jackass – Świry w akcji, a trzy lata później wyprodukowano kontynuację.

Kolejny boom na "Jackassa" miał miejsce w 2010 roku, kiedy do kin weszła nowa wersja popularnego show. Tytuł okazał się kasowym sukcesem i zarobił na całym świecie ponad 170 mln dolarów. Trzy lata później na ekranach pojawiła się fabularna odsłona zatytułowana Jackass: Bezwstydny dziadek – co ciekawe film zdobył nominację do Oscara w kategorii "Najlepsza charakteryzacja i fryzury".

Źrodło: Coming Soon