Głębia strachu jeszcze zdążyła zadebiutować w tym roku w naszych kinach, ale zapewne niewielu wie o tym, że twórcy postanowili w zabawny sposób nawiązać w swojej produkcji do serii Obcy. Fakt ujawniono z okazji corocznego Alien Day, który przypadał wczoraj, czyli 26 kwietnia.

Ujawniono, że Głębia strachu również posiada Easter egg, a konkretnie nawiązanie do korporacji Weyland-Yutani, którą dobrze znamy z serii o Obcym. A widoczne jest to na pasku, który nosi Vincent Cassel, czyli filmowy kapitan Lucien. Co ciekawe oba filmy był do siebie porównywane przez fanów i rzeczywiście trochę mają ze sobą wspólnego.

Weyland-Yutani

Przypomnijmy, że Głębia strachu opowiada o załodze kopalni Kepler, która po niszczycielskim trzęsieniu ziemi musi walczyć o przetrwanie. Dzięki zdolności szybkiego myślenia i wrodzonej zaradności inżynier Norze Price udaje się, choć wielkim kosztem, uratować siebie i powstrzymać nieuchronną katastrofę. Ze zniszczoną łodzią ratunkową, bez możliwości wysłania sygnału z prośbą o pomoc, przyszłość dla Nory i pozostałych ocalałych rysuje się nieciekawie. Tak ona, jak i pozostała załoga – kapitan Lucien, studentka biologii morskiej Emily, ekspert operacyjny Smith, kierownik systemu Rodrigo i przemądrzały Paul – nie widzą dobrego rozwiązania. Ich jedyną szansą na przetrwanie jest przejść po dnie oceanu w kierunku odległego, opuszczonego pojazdu, Roebucka, w nadziei, że jego sprzęt komunikacyjny będzie nadal sprawny, jak też że pozostało na nim wystarczająco dużo kapsuł ratunkowych, aby zabrać ich wszystkich w bezpieczne miejsce. Ale ich niebezpieczna wyprawa staje się jeszcze bardziej zdradliwa, gdy zaczynają podejrzewać, że nie są pod wodą sami. Coś za nimi podąża, w każdej chwili gotowe do ataku.

