Serial ''After Life'' odnowiony na 3. sezon 0

Ricky Gervais powróci do głównej roli w serialu After Life. Netflix właśnie zdecydował się na przedłużenie produkcji na trzeci sezon. Decyzję tą podjął po udanej premierze drugiego sezonu, która odbyła się 24 kwietnia br.

After Life to komediodramat, którego twórcą, reżyserem i głównym bohaterem jest komik Ricky Gervais, znany z kultowego serialu Biuro. Akcja serialu toczy się w małej fikcyjnej mieścinie noszącej nazwę Tambury. Bohaterem jest Tony, który pracuje w lokalnej gazecie. Jego idealne życie zmienia się jednak po śmierci żony, Lisy. Po tym wydarzeniu rozważa samobójstwo, lecz porzuca ten pomysł i postanawia żyć wystarczająco długo, by ukarać świat, mówiąc i robiąc, co tylko zechce.

Gervais bardzo się ucieszył z złożonej mu przez Netflixa propozycji dalszego odgrywania roli Tony’ego. Oto co powiedział w swoim oświadczeniu:

Planowałem wkrótce przejść na emeryturę i po prostu błąkać się po domu pijanym aż do śmierci, ale zmęczyło mnie robienie tego już podczas trwającej kwarantanny, a Netflix złożył mi ofertę, której po prostu nie mogłem odrzucić.

W obsadzie aktorskiej serialu oprócz wspomnianego Gervaisa występują Penelope Wilton, David Bradley, Ashley Jensen, Tom Basden, Tony Way, David Earl, Joe Wilkinson, Mandeep Dhillon, Jo Hartley, Roisin Conaty i Diane Morgan.

Mieliście już okazję zapoznać się z nowym sezonem After Life? Co o nim sądzicie? Będziecie czekać na kontynuację?

Źrodło: comingsoon