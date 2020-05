Finalny zwiastun ''White Lines'' od Netflixa 0

Na platformie Netflix pojawił się kolejny ciekawy serial – mowa o produkcji White Lines, za którą odpowiadają producenci The Crown i Alex Pina, twórca serialu Dom z papieru. W sieci pojawił się najnowszy zwiastun, który możecie zobaczyć poniżej.

Po dwudziestu latach od zaginięcia legendarnego DJ-a z Manchesteru, na Ibizie odnalezione zostaje jego ciało. Gdy jego siostra powraca na tę piękną hiszpańską wyspę by odkryć prawdę o wydarzeniach, jej porywające śledztwo prowadzi do świata klubów, kłamstw i tajemnic, zmuszając ją do zmierzenia się ze swoją ciemną stroną w miejscu, gdzie ludzie żyją na krawędzi. Ta rajska wyspa, na której łatwo o narkotyki, muzykę, seks, ale i o morderstwo pokazuje, że granica między marzeniami a koszmarem bywa niezywkle cienka.

Poniżej wspomniany zwiastun.

W obsadzie serialu znajdują się Laura Haddock, Marta Milans, Juan Diego Botto, Nuno Lopes, Daniel Mays, Laurence Fox oraz Angela Griffin. Seria składa się z 10 godzinnych odcinków. Reżyserią serialu zajęli się: Nick Hamm, Luis Prieto, Ashley Way i Alvaro Brechner.

Serial White Lines już jest do obejrzenia na platformie Netflix. Zadebiutował dzisiaj o północy.

