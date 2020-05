Prezes przyjął wyzwanie #hot16challenge2 0

Do niezwykle popularnej akcji #hot16challenge2 przyłączył się także bohater serii Ucho Prezesa. Sam Prezes (Robert Górski) zdecydował się pomóc w walce z koronawirusem. Zobaczcie efekty.

Hot16challenge to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny. Druga edycja legendarnej rapowanej akcji to nie tylko nagrywanie muzyki, ale również pomoc w walce z koronawirusem. Wraz z #hot16challenge2 ruszyła zbiórka – "Beef z koronawirusem #hot16challenge" dla Siepomaga.pl. Zarówno nominowani jak i fani mogą wpłacać pieniądze na pomoc pracownikom służby zdrowia w walce z Koronawirusem.

Ucho Prezesa to miniserial polityczny, stworzony przez Roberta Górskiego, lidera Kabaretu Moralnego Niepokoju. Sam Robert wciela się w nim w TEGO Prezesa, w TYM gabinecie, na TEJ ulicy. Jest tytułowym uchem, do którego każdy chce dotrzeć.

Źrodło: yt