Liefeld udzielił wywiadu, w którym mówił o kalendarzu Marvel Cinematic Universe na kolejne pięć lat. Niestety w planach studia nie ma na razie filmu o przygodach Pyskatego Najemnika.

Dopóki nie ma filmu w kalendarzu, to nie jest on traktowany poważnie. Ludzie nie lubią tego, że widziałem harmonogram na następne pięć lat, w którym zabrakło miejsca dla Deadpoola. Nie sądzę, aby miał powstać wcześniej. powiedział Liefeld

Twórca komiksów odniósł się również do ostatnich oskarżeń, jakoby jego wcześniejsze komentarze odnośnie braku "Deadpoola 3" w kalendarzu premier były próbą zwrócenia na siebie uwagi:

Czy wiem, że obecnie nie ma prac nad "Deadpoolem 3"? Wiem. Czy mnie to martwi? Nie. Odpowiadałem na pytania całkiem szczerze, jednak nauczyłem się ostatnio, że należy kłamać. Trzeba mówić ludziom, że to wszystko to lizaki, jednorożce i tęcze, a będzie ci zdecydowanie lepiej, ponieważ ludzie chcą być okłamywani. Jeśli ktoś powie: "Wciąż nad tym pracujemy", to znaczy tylko tyle, że nic się nie dzieje.