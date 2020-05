Peter Dinklage jako Van Helsing w ''Good Bad & Undead'' 0

Jason Momoa i Peter Dinklage, aktorzy którzy już raz spotkali się na planie przy okazji Gry o tron teraz ponownie razem zagrają w horrorze 'Good Bad & Undead', za który odpowie studio Legendary.

fot. materiały prasowe

Projekt ten oparty jest na oryginalnym pomyśle Damiana Shannona i Marka Swifta. Duet ten znany jest z napisania scenariusza do Freddy kontra Jason i Piątku 13-go. Za reżyserię odpowie Max Barbakow, który do tej pory na swoim koncie miał same krótkometrażówki. Dopiero w tym roku zadebiutował fabularną komedią Palm Springs.

Dinklage wcieli się w legendarnego pogromcę wampirów – Van Helsinga, który zawiera sojusz z jednym z krwiopijców, w tej roli Momoa. Wampir przysięga, że już nigdy więcej nikogo nie zabije. Od tej pory razem podróżują od miasta do miasta udając przeciwników. Van Helsing za każdym razem pozoruje zabójstwo wampira zgarniając datki od uszczęśliwionych mieszkańców. Kiedy jednak za głowę wampira wyznaczona zostaje wysoka suma pieniędzy bohaterowie w tym świecie pełnym potworów i magii, muszą stawić czoła całym zastępom przeciwników.

Twórcy określają swój projekt jako Zdążyć przed północą w świecie Brama Stokera. Sądząc po opisie i zatrudnionych aktorach to film ten może okazać się całkiem niezły, jeśli tylko jego produkcja stanie na wysokości zadania.

Źrodło: deadline