Scott Derrickson reżyserem kontynuacji ''Labiryntu'' Bowiego 0

Po rezygnacji Fede Alvareza z funkcji reżysera kontynuacji filmu Labirynt z 1986 roku jej powstanie stanęło pod znakiem zapytania. Teraz jednak projekt znalazł nowego reżysera. Jest nim Scott Derrickson.

Derrickson odpowiedzialny jest m.in. za film Doktor Strange, Egzorcyzmy Emily Rose czy jedną z części Hellraisera – Wrota piekieł. Ostatnio zrezygnował on z funkcji reżysera przy kontynuacji Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pałeczkę po nim przejął Sam Raimi.

Pierwotnie nowy film miał być kontynuacją, której akcja rozgrywać się miała wiele lat później po wydarzeniach ukazanych w Labiryncie. Jednak teraz kiedy w projekt zaangażowani są zupełnie nowi ludzie, nie wiadomo czy ta koncepcja nie ulegnie zmianie. Scenariusz napisać ma Maggie Levin, a produkcją zajmą się Lisa Henson, Brian Henson i C. Robert Cargill.

Główna bohaterka Labiryntu to 16-letnia sfrustrowana koniecznością pilnowania przez kolejny weekend swojego małego braciszka Sarah, która używa swojej bujnej wyobraźni i wzywa Gobliny ze swojej ulubionej książki prosząc, aby zabrały one jej brata. Kiedy mały Toby naprawdę znika, Sarah musi podążyć jego tropem do bajkowego świata i uratować go z rąk nikczemnego króla Goblinów. Wejścia do jego zamku strzeże labirynt – wykręcona i zwodnicza plątanina korytarzy, wypełniona strasznymi potworami i pułapkami. Aby zdążyć na czas, Sarah musi przechytrzyć króla Goblinów. W tym celu musi zaprzyjaźnić się z jego świtą i strażnikami oraz mieć nadzieję, że ich lojalność nie okaże się kolejną iluzją ze świata, w którym nic nie jest takie jakim się wydaje.

Źrodło: comingsoon