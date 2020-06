Trzy nowe seriale w TVP od czerwca 0

Telewizja Polska w ostatnim czasie w dużej mierze stawia na seriale. Już za parę dni na antenie Jedynki i Dwójki zadebiutują aż trzy nowe produkcje – rosyjka Anna Karenina, portugalska 'Ta jedyna' i włoskie 'Siostry'.

fot. tvp

Anna Karenina to rosyjski serial kostiumowy będący nowatorską adaptacją dzieła Lwa Tołstoja. Wydarzenia opisane w książce są potraktowane retrospektywnie, a akcja skupia się na postaci dorosłego Siergieja Karenina, syna Anny i Aleksieja. Fabuła Anny Kareniny przenosi widzów do 1904 r., kiedy wojna rosyjsko-japońska trwa w najlepsze. Równolegle pokazane zostaną wydarzenia w Moskwie, które miały miejsce lata temu, gdy dopiero zawiązywał się romans Anny Kareniny z przystojnym hrabią. Za reżyserię serialu odpowiada Karen Szachnazarow. Jego premiera już 7 czerwca br. o godzinie 20.20 i 21.15 na TVP1. Serial liczy osiem odcinków.

Z kolei od poniedziałku 8 czerwca Jedynka zaprasza przed swoje ekrany fanów telenowel. Ta jedyna emitowana będzie od poniedziałku do piątku o godzinie 8:40. TVP1 wyemituje 175 odcinków tego serialu. Za jego reżyserię odpowiada Antonio Borges Correia. Ta jedyna to opowieść o miłości Luisa Miguela i Mary. Mary to młoda lekarka z Angoli, która opiekuje się nim kiedy po wybuchu na budowie przebywa on w śpiączce. Po wybudzeniu Luis wyznaje Mary, że przez ten cały czas słyszał ją, czuł jej obecność i zakochał się w niej. Jednak na drodze do szczęścia pary staje Norberto, ojciec Mary, który nienawidzi portugalczyków i zrobi wszystko, aby jego córka nie związała się z jednym z nich.

Ostatnią z nowych produkcji, jakie pojawią się na antenie TVP jest włoski serial Siostry. Zadebiutuje on we wtorek 9 czerwca na antenie TVP2 o godzinie 21.55. Składa się z 12 epizodów. Główna bohaterka to Chiara, zdeklarowana bezdzietna prawniczka mieszkająca w Rzymie. Jej starsza siostra Elena mieszka w ich rodzinnym mieście Matera i samotnie wychowuje trójkę dzieci. Pewnego dnia Chiara otrzymuje wiadomość o tajemniczym zniknięciu swojej siostry. Decyduje się na przyjazd do Matery i odnalezienie jej.

Źrodło: światseriali