Serial ''Usta Usta'' doczeka się kontynuacji

Jeśli byliście fanami serialu Usta Usta sprzed dekady to macie powody do radości. Sonia Bohosiewicz, aktorka wcielają się w rolę Izy, na swoim koncie na Instagramie potwierdziła właśnie, iż ruszyły już zdjęcia do kontynuacji tej komediowej produkcji.

fot. światseriali

Usta Usta to serial TVN ukazujący perypetie trzech par. Adam i Julia, Iza i Piotr oraz Agnieszkę i Krzysztof to młodzi ludzie, którzy są dla siebie serdecznymi przyjaciółmi. Każda para znajduje się w różnym stopniu zaawansowania. Jedni dopiero się poznają, drudzy właśnie decydują się na dziecko, a trzeci są małżeństwem od dobrych kilku lat i przechodzą kryzys. Obserwujemy jak bohaterowie radzą sobie z codziennym życiem. Serial pokazuje, że miłość sama w sobie nie jest rajem i trzeba mieć prawdziwą odwagę, aby dzielić z kimś całe swoje życie. Wszystko to ukazane jest w inteligentny sposób, uzupełniony ironią i błyskotliwym humorem.

Do swoich ról powrócą aktorzy wcielający się w głównych bohaterów w oryginalnej produkcji tj. Sonia Bohosiewicz, Wojciech Mecwaldowski, Magdalena Różczka, Paweł Wilczak, Marcin Perchuć i Magdalena Popławska.

Jak na razie nie znana jest data premiery produkcji, ale prawdopodobnie zadebiutuje ona w przyszłorocznej ramówce stacji.

Źrodło: światseriali