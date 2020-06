Ridley Scott nie rezygnuje z ''Obcego'' 0

Ridley Scott, reżyser pierwszego filmu o śmiercionośnym obcym z kosmosu – Obcy – ósmy pasażer Nostromo nie rezygnuje jeszcze z filmów należących do uniwersum. Po nakręceniu dwóch prequeli myśli o kolejnym.

fot. materiały prasowe

Po ponad trzydziestu latach Scott powrócił do serii filmem Prometeusz, będącym jakoby prequelem Obcego. Jego kontynuacją jest widowisko Obcy: Przymierze. Jednak dla płodnego reżysera, który stworzył tytułowe monstrum to za mało i chciałby on dalej rozwijać to uniwersum. Mimo, iż żadne studio jak na razie nie zainteresowało się tym projektem, Scott ma już nawet tytuł jaki nosiłby nowy film z serii – Alien: Awakening. Jednak ewentualny prequel Obcego: Przymierza, które okazało się finansową klapą jest naprawdę mało prawdopodobny. Czas pokaże jak ta sytuacja się rozwinie.

W jednym z ostatnich wywiadów ujawnił, iż wciąż zastanawia się nad możliwymi ścieżkami dalszego odkrywania wydarzeń z przeszłości, które doprowadziły do powstania oryginalnego filmu z 1979 roku. Według niego franczyza ta zawiera już dużo filmów, jest częściowo wyeksploatowana, dlatego musi teraz ponownie ewoluować.

Scott chciałby odpowiedzieć teraz na pytanie, dlaczego stworzono takie coś jak Obcy i dlaczego stworzenie to podróżowało wraz z ładunkiem jaj?

Jaki był cel pojazdu i jaki był cel jaj? Właśnie na tym skupiłbym swój kolejny pomysł. powiedział Scott

Co o tym sądzicie? Uważacie, że potrzebne są jeszcze filmy traktujące o Obcym czy należałoby jednak zamknąć już tą serię raz na zawsze?

Źrodło: movieweb.com