Pod koniec roku Marvel Studios odzyska prawa do "Daredevila" 0

Jeszcze tylko sześć miesięcy. Właśnie tyle czasu pozostało do odzyskania przez Marvel Studios praw do Daredevila.

Już niewiele czasu pozostało do odzyskania przez Marvel Studios praw do Daredevila, co oczywiście pozwoli kultowej postaci zadebiutować w Marvel Cinematic Universe. Dzięki kampanii "Save Daredevil" opinii publicznej przypomniano o umowie pomiędzy Marvelem, a Netflixem.

Ze względu na charakter kontraktu między firmami Netflix i Marvel, ta druga będzie mogła korzystać z takich postaci jak Daredevil, Luke Cage i Jessica Jones dopiero po dwóch latach od anulowania seriali. Przypomnijmy, że platforma streamingowa Netflix ogłosiła w listopadzie 2018 roku o rezygnacji z dalszego realizowania serialu Daredevila. Tym samym umowa związana z prawami do tej postaci zakończy się za kilka miesięcy.

Nieco wcześniej, bo już w październiku tego roku, Marvel Studios odzyska prawa do Luke’a Cage’a i Irona Fista. Jeśli chodzi o Jessikę Jones i Punishera, to studio będzie musiało poczekać do lutego 2021 roku.

Teraz pytanie, jakie należy sobie zadać dotyczy tego w jaki sposób Marvel Studios będzie chciało wykorzystać prawa do tych postaci? Czy będą kontynuować anulowane seriale Netflixa i trafią one do oferty Hulu lub Disney+? A może doczekamy się całkowicie nowych wersji tych superbohaterów?

