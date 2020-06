W trakcie wywiadu dla Variety, w którym udział wzięli Patrick Stewart i Henry Cavill, ten drugi wyraził wielkie chęci kontynuowania swojej kariery, jako Człowiek ze stali.

Zawsze byłem fanem Supermana. Grając taką postać nosisz pelerynę cały czas. Staje się to częścią ciebie i twojej publicznej prezentacji. Kiedy spotykam dzieci, one niekoniecznie postrzegają mnie jako Henry’ego Cavilla, mogą widzieć we mnie Supermana i wiąże się z tym odpowiedzialność. Ponieważ jest to taka cudowna postać, to z przyjemnością biorę tę odpowiedzialność i mam nadzieję, że w nadchodzących latach będę mógł częściej tę postać.

powiedział 37-letni Cavill