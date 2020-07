Serial "neXt" obecny na Comic-Conie - informacje o panelu 0

Tegoroczny Comic-Con w San Diego nie mógł się odbyć w tradycyjnej formie, ale organizatorzy przygotowali dla miłośników komiksów, filmów, fantastyki i szeroko pojętej popkultury nie lada niespodziankę – wirtualną imprezę Comi-Con At Home! Impreza trwa, a we wszystkich wydarzeniach online można wziąć udział na stronie https://www.comic-con.org/cci/2020/athome zupełnie za darmo!

Zachęcamy do uczestniczenia w panelu poświęconemu nowemu serialowi neXt, którego premiera na kanale FOX planowana jest na jesień. neXt to inspirowany nowymi technologiami pełen wartkiej akcji thriller o bezwzględnej i zabójczo niebezpiecznej superinteligencji chcącej zniszczyć świat. Wśród panelistów znajdzie się twórca i producent wykonawczy serialu Manny Coto oraz John Slattery, Fernanda Andrade, Michael Mosley, Jason Butler Harner i Eve Harlow. Panel odbędzie się w niedzielę 26 lipca o godzinie 20:00. Można go będzie obejrzeć pod linkiem.

Genialny naukowiec z Doliny Krzemowej Paul LeBlanc zyskał sławę i majątek dzięki autorskim wynalazkom, które zmieniły świat. Ceną za sukces były jednak pogarszające się relacje z bliskimi: córką Abby i młodszym bratem Tedem, który obecnie kieruje firmą Paula. Po odkryciu, że jedna z jego własnych kreacji – potężna sztuczna inteligencja o nazwie neXt – może oznaczać zagładę dla ludzkości, Paul próbuje zamknąć projekt, ale zostaje wyrzucony z firmy przez własnego brata.

Źrodło: FOX