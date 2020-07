Zwiastun ''Killroy Was Here'' - slashera od Kevina Smitha 0

Podczas tegorocznego Comic Con At Home Kevin Smith przedstawił pierwszy zwiastun swojego nowego filmu – slashera Killroy Was Here.

Smith to twórca takich produkcji jak Clerks – Sprzedawcy, Szczury z supermarketu czy Dogma. Nowy projekt odbiega od dotychczasowego gatunkowego dorobku Smitha, który pomimo pojedynczych produkcji jednak oscyluje głównie wokół komedii. Zobaczcie poniższą zapowiedź i dajcie znać co o niej myślicie.

Do współpracy przy filmie Smith zaprosił studentów z Ringling College of Art & Design na Florydzie. W obsadzie aktorskiej znaleźli się Harley Quinn Smith, Jason Mewes, Azita Ghanizada, Ryan O'Nan, Betty Aberlin, Chris Jericho, Ralph Garman i Justin Kucsulain jako Killroy.

Killroy Was Here ma być antologią horroru skupioną wokół fenomenu jednej z najbardziej znanych na świecie inskrypcji wykonywanej w formie graffiti. Chodzi o grafikę ukazującą postać wychylającą się zza muru. Mężczyzna ten przedstawiany jest z zbyt długim nosem, łysy bądź z kilkoma włosami na głowie i z zaciśniętymi na murze palcami. Obrazek opatrzony był zawsze napisem Kilroy was here. Inskrypcja ta pojawiła się i zyskała największą popularność w czasach II wojny światowej. Amerykańscy żołnierze ozdabiali nią ściany w miejscach obozowania.

Premiera filmu zaplanowana jest na koniec 2020 bądź początek 2021 roku. Jak na razie nie wiadomo czy produkcja trafi tylko na VOD czy również i do kin.

