Reżyser przesuwa datę premiery ''Monster Hunter'' 0

Paul W.S. Anderson po serii Mortal Kombat i Resident Evil powraca z kolejną produkcją będącą adaptacją popularnej gry wideo od studia Capcom. Mowa o filmie Monster Hunter. Zdjęcia do niego zostały ukończone, jednak planowana data premiery przypadająca na pierwszy weekend września została przesunięta.

fot. materiały prasowe

Aktualna światowa sytuacja nie zachęca do wypuszczania kinowych nowości, które z założenia przynieść mają milionowe zyski. Nic więc dziwnego, że wszelkie większe premiery zostają dalej przekładane. Anderson poinformował, że pomimo tego, iż film jest całkowicie skończony, to wyjdzie on dopiero w przyszłym roku. 23 kwietnia 2021 roku ma być ostateczną datą premiery, chyba, że zadziałają jakieś siły wyższe.

To mój ulubiony film, najlepszy jaki kiedykolwiek zrobiłem. Jest wyjątkowy. Zapewni ludziom całkowitą ucieczkę do innego królestwa, będą mogli odciąć się od trudnej rzeczywistości. Jestem bardzo podekscytowany, że dane mi było zamienić Monster Hunter w film. powiedział Anderson

Anderson ponownie współpracuje z Millą Jovovich, po serii Resident Evil. Postać, w którą wcieli się aktorka kolejny raz zmierzy się z potworami i będzie musiała powstrzymać świat przed zagrożeniem z ich strony. Oprócz niej w obsadzie aktorskiej znajdują się także Tony Jaa, Ron Perlman, T.I.Harris, Diego Boneta, Meagan Good i Josh Helman.

Nasz świat to tylko jeden świat. Gdzieś za nim istnieje inny – świat niebezpiecznych, potężnych potworów, którym rządzą, siejąc śmiertelny strach. Do tego świata zostaje wysłana porucznik Artemis wraz z elitarną jednostką wyspecjalizowanych żołnierzy. Szokujące uniwersum przeraża. W desperackiej próbie powrotu do naszego świata, odważna porucznik spotyka tajemniczego łowcę, którego niezwykłe umiejętności pozwoliły mu przetrwać i zadomowić się w tym potwornym miejscu. Mierząc się z brutalnymi atakami przerażających potworów, wojownicy łączą siły, by odnaleźć drogę do domu. Muszą także zamknąć portal, aby potwory nie przedostały się na Ziemię.

