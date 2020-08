Michael Shannon dołącza do obsady serialu ''Nine Perfect Strangers'' 0

Do już gwiazdorskiej obsady ośmioodcinkowego limitowanego serialu Hulu Nine Perfect Strangers dołącza kolejny hollywoodzki aktor Michael Shannon. Był on dwukrotnie nominowany do Oscara za film Droga do szczęścia i Zwierzęta nocy.

fot. materiały prasowe, kadr z filmu 'Kształt wody'

W ostatnim czasie Shannon wystąpił w wielokrotnie nagradzanej produkcji Guillermo del Toro Kształt wody, thrillerze Na noże oraz historycznym dramacie Dwunastu odważnych.

W serialu Hulu wcieli się w rolę Napoleona, mężczyznę, który nie może poradzić sobie po stracie jednego ze swoich bliźniaczych synów. Aby uleczyć swój umęczony umysł trafia do prestiżowego ośrodka zdrowia i odnowy biologicznej prowadzonego przez Mashę, w tej roli Nicole Kidman. Uzdrowisko to oferuje całkowite uleczenie z wszelkich bolączek dnia codziennego, które wywarły swój wpływ zarówno na umysł, jak i na ciało. Trafia do niego dziewięcioro nieznajomych. Kuracjusze początkowo zadowoleni, nie wiedzą co tak naprawdę czeka na nich w ośrodku.

Produkcja oparta jest powieści Dziewięcioro nieznajomych autorstwa Liane Moriarty. W obsadzie oprócz wyżej wspomnianych znajdują się także Luke Evans jako Lars, Melissa McCarthy jako Frances, Manny Jacinto jako Yao, Melvin Gregg jako Ben, Samara Weaving jako Jessica, Tiffany Boone jako Delilah, Asher Keddie jako Heather i Grace Van Patten. Za reżyserię serialu odpowiada Jonathan Levine.

Premiera Nine Perfect Strangers zaplanowana jest na 2021 rok.

Źrodło: deadline