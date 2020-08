Co słychać w amerykańskim box office'e? 0

W miniony weekend na ekranach 129 amerykańskich kin zadebiutował najnowszy obraz wyreżyserowany przez Davida Ayera zatytułowany The Tax Collector. Jak poradził sobie film nakręcony przez reżysera Legionu samobójców?

The Tax Collector zadebiutował w 129 kinach, w których udało mu się zarobić 317 tysięcy dolarów. Średnio produkcja zarobiła w każdej lokalizacji 2457 dolarów – są to wyniki z kin tradycyjnych oraz samochodowych. Na Vineland Drive-In w Los Angeles The Tax Collector odnotował najwyższe jednodniowe dochody od momentu ponownego otwarcia kin.

W tym tygodniu nowe dzieło Davida Ayera zawita do kolejnych otwartych kin w Stanach Zjednoczonych. Warto również odnotować, że w dzień debiutu na ekranach kin, The Tax Collector zawitał również w ofertach serwisów streamingowych. Z pierwszych doniesień wynika, że film Ayera wygenerował około 1 miliona dolarów ze sprzedaży VOD. Co ciekawe wyniki filmu zostały odebrane przez studio RLJE Films, jako sukces.

W tych nieprzewidywalnych czasach widzowie chcą nowych treści jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Modele drive-in oraz VOD dostarczyły widzom nowych i nostalgicznych doświadczeń, a my widzimy popyt, wprowadzając innowacje i kierując się potrzebami konsumentów. To, z czego jesteśmy najbardziej dumni, to fakt, iż The Tax Collector ze swoją różnorodną etnicznie obsadą, na czele której stoi legendarny David Ayer, jest na szczycie list zarówno w kasach kinowych, jak i VOD. Widzowie pragną różnorodności w filmie, a my otwieramy możliwości, aby taka reprezentacja była widoczna

powiedział powiedział Mark Ward z RLJE Films

Poza filmem Ayera w kinach wprowadzona została komedia romantyczna z Liamem Neesonem – Włoskie wakacje. Produkcja pojawiła się w 111 kinach i zarobiła 34 481 dolarów. Innym filmem od IFC Films, który cały czas zarabia niezłe pieniądze, jak na obecną sytuację jest horror The Rental. Produkcja przyniosła dochód 123 744 dolarów na 187 ekranach – do tej pory film wyreżyserowany przez Dave'a Franco zgromadził 1,178 miliona dolarów.

Na ten moment otwartych jest łącznie 1195 amerykańskich kin, z czego 229 to kina samochodowe.

Źrodło: Variety