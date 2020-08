Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"1917" numerem jeden w chińskim box office'e 0

Większość kin w Ameryce Północnej wciąż pozostaje zamknięta, jednak wiele multipleksów za granicą zostało ponownie otwartych. Nie licząc Stanów Zjednoczonych to Chiny są obecnie najważniejszym rynkiem na świecie i z pewnością wielkie hollywoodzkie wytwórnie spoglądają w stronę Azji myśląc o wypuszczaniu na ekrany hollywoodzkich blockbusterów.

Chińczycy w miniony weekend mieli okazję obejrzeć między innymi wojenne widowisko 1917, które zdobyło Złotego Globa oraz nagrodę BAFTA dla najlepszego filmu. W ciągu trzech dni film w reżyserii Sama Mendesa zarobił 5,3 mln dolarów, podnosząc jego światowy dochód do 381,7 mln dolarów. Zdecydowanie gorzej w chińskich kinach poradził sobie debiutujący w tamtym kraju film Le Mans '66. Hollywoodzka produkcja w gwiazdorskiej obsadzie zgarnęła 1,2 mln dolarów.

Warto także odnotować, że w Chinach ponownie do kin wprowadzono Incepcję Christophera Nolana. Film był pokazywany na 502 ekranach IMAX – przychód szacowany jest na 680 tysięcy dolarów.

Po sześciu miesiącach przerwy, chińskie kina powoli wracają do działalności. Niższe zarobki odzwierciedlają fakt, że część teatrów pozostaje zamknięta w regionach nadal zagrożonych COVID-19, podczas gdy te, które wznowiły pracę, napotykają szereg ograniczeń. Obejmują one chociażby redukcję pokazów do około połowy, zmniejszenie liczby widzów na sali kinowej, zakaz sprzedaży i konsumpcji produktów w kinach, a w niektórych regionach obowiązkową przerwę po emisji filmów dłuższych niż dwie godziny.

Źrodło: Variety