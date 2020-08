Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Melissa Barrera dołącza do obsady piątego "Krzyku" 0

Obsada aktorska piątej odsłony kultowego cyklu grozy zatytułowanego "Krzyk", powiększyła się o nowe nazwisko. W produkcji wystąpi gwiazda serialu Vida. Dodatkowo mamy dla Was świetny plakat fanowski.

Producenci filmu Scream 5 zaangażowali wreszcie nową twarz do kolejnego odsłony popularnej serii. Melissa Barrera, aktorka znana z serialu Vida, którą będziemy mieli okazję ujrzeć również w musicalu In The Heights, zagra prawdopodobnie główną bohaterkę. Szczegóły związane z postacią nie są jednak na ten moment znane.

Melissa Barrera wystąpi u boku znanych gwiazd cyklu "Krzyk" – Courtney Cox (jako Gale Weathers) oraz Davida Arquette (jako Dewey Riley). Sporo mówi się także na temat powrotu Neve Campbell do roli Sidney Prescott. Sama zainteresowana mówiła w wywiadach, że prowadzone są w tym kierunku rozmowy, jednak na razie wciąż nie została podpisana umowa.

Za produkcję filmu odpowiadają Paramount Pictures oraz Spyglass Media, którzy zdecydowali się zatrudnić na stołku reżyserskim duet odpowiedzialny za udany film Zabawa w pochowanego – Matta Bettinelli-Olpina i Tylera Gilletta. Scenariusz piszą wspólnie James Vanderbilt oraz Guy Busick.

Zdjęcia do filmu wystartują prawdopodobnie pod koniec lata w Wilmington NC. Paramount Pictures liczy na to, że Scream 5 trafi do kin w przyszłym roku.

Poniżej możecie rzucić na całkiem fajny plakat fanowski od Creepy Duck Design.

