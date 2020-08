John Carpenter zapowiedział reboot horroru "Coś" 0

Nie są to informacje, które zachwycą fanów filmu Coś z 1982 roku. W Hollywood poważnie myśli się o zrealizowaniu rebootu kultowego horroru w reżyserii Johna Carpentera.

W weekend wręczono wirtualną nagrodę Cheval Noir podczas trwającego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Fantasia. Jednym z gości był John Carpenter, który wziął również udział w godzinnej rozmowie "masterclass" wypełnionej pytaniami fanów o jego muzykę i filmy. Podczas rozmowy filmowiec wyjawił, że produkcja, z której jest najbardziej dumny to horror Coś z 1982 roku. Jednocześnie zdradził pewną nowinę związaną z Jasonem Blumem.

Myślę, że będzie pracował przy "The Thing". Myślę, że to właśnie on zrestartuje "The Thing". Możliwe, że będę w to zaangażowany. Może, w przyszłości.

powiedział John Carpenter

I tutaj pojawia się pytanie – o co chodzi? Na początku tego roku ogłoszono, że przygotowywana jest filmowa adaptacja "Frozen Hell", nowo odkrytej rozszerzonej wersji noweli Johna W. Campbella zatytułowanej "Who Goes There?", która posłużyła za podstawę dla filmu Coś Carpentera. Za projektem stoją… Universal Pictures oraz Blumhouse Productions.

Co myślicie o tym pomyśle?

Źrodło: Bloody Disgusting