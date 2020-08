Podano datę premiery piątej części ''Krzyku'' 0

Na oficjalnym koncie filmowej serii na Twitterze pojawił się wpis z pierwszą zajawką i informacją o dacie premiery piątej części filmu Krzyk. Nie odbędzie się ona jak pierwotnie zakładano w 2021 roku.

fot. materiały prasowe

Piąty Krzyk zadebiutuje 14 stycznia 2022 roku. Film nie posiada jeszcze swojego oficjalnego tytułu. Zdjęcia do niego dopiero mają się rozpocząć.

W obsadzie filmu znajdują się David Arquette i Courtney Cox – weterani serii, którzy powrócą do swoich ról, odpowiednio wcielając się w Dewey’a Rileya’a i Gale Waethersa. Oprócz nich swój angaż otrzymały także Jenna Ortega i Melissa Barrera. Jak na razie nie wiadomo nic na temat tego, czy do serii powróci Neve Campbell wcielająca się we wszystkich czterech częściach w postać Sydney Prescott. Informowano, iż trwają rozmowy z aktorką, ale żadne oficjalne informacje nie zostały podane.

Za scenariusz piątego filmu odpowiada James Vanderbilt i Guy Busick. Na reżyserskim stołku zasiada Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett – duet odpowiedzialny za udany film Zabawa w pochowanego. Film powstaje we współpracy studia Paramount Pictures i Spyglass Media Group.

Czekacie na kolejną część przynależącą do tej kultowej serii grozy stworzonej przez Wesa Cravena?

Źrodło: bloody-disgusting.com