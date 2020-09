AMC anuluje serial ''NOS4A2'' 0

Stacja AMC po emisji dwóch pełnych sezonów zdecydowała się skasować serial NOS4A2. Nie zobaczymy więcej kolejnej walki o przetrwanie w wykonaniu Charliego Manxa i Vic McQueen.

fot. AMC

O podjęciu przez stację takiej a nie innej decyzji zadecydowały oczywiście liczby. Serial w pierwszym sezonie osiągnął bardzo dobre wyniki oglądalności, jednak druga seria przyniosła duży spadek, aż o połowę. Zdecydowano, iż skoro kolejna seria nie przyciągnęła przed ekran wystarczającej liczby widzów to nie ma co ciągnąć tej historii dalej na siłę.

Decyzję stacji światu przekazała za pośrednictwem swojego Twittera showrunnerka serialu Jami O'Brien. Podziękowała ona ekipie i aktorom, a także Joe Hillowi – autorowi powieści, na podstawie której powstał serial. Poniżej możecie zapoznać się z jej twittami.

Serial skupia się na Vic McQueen, utalentowanej dziewczynie, która odkrywa w sobie nadnaturalną umiejętność do odnajdywania zagubionych rzeczy. Ten dar sprawia, że wchodzi w drogę nieśmiertelnemu Charliemu Manxowi. Manx to starożytna postać, która posiada nadprzyrodzone moce pozwalające mu żywić się duszami dzieci by zachować wieczną młodość. To, co z nich zostaje, zabiera do Christmaslandu – dziwacznego tworu swojej wyobraźni. Tu codziennie trwa Boże Narodzenie, a bycie smutnym jest wbrew zasadom. Vic stara się pokonać Manxa i uratować jego ofiary, ale sama musi uważać, by nie popaść w obłęd i nie stać się jedną z nich.

Akcja sezonu drugiego rozgrywa się osiem lat po wydarzeniach ukazanych w pierwszym sezonie. Vic jeszcze bardziej niż kiedykolwiek chce zniszczyć Manxa, który to w obliczu swojej śmiertelności desperacko chce się na niej zemścić. Za swój cel obiera Wayne’a – ośmioletniego syna Vic.

Podobała się Wam ta produkcja czy uważacie, iż stacja podjęła dobrą decyzję?

Źrodło: deadline